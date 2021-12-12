Посольство России в США выразило соболезнования в связи с погибшими в результате торнадо

Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд штатов. Фото: Pixabay

Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд штатов. Фото: Pixabay

Посольство России в США выразило соболезнования близким погибших в результате серии торнадо, обрушившихся на ряд центральных штатов.

В сообщении дипмиссии в Facebook говорится, что посольство выражает глубокие соболезнования семьям и близким американцев, жизнь которые унесли разрушительные торнадо. Пострадавшим в результате урагана в посольстве пожелали скорейшего выздоровления.

Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд штатов, в том числе Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Муссури и Арканзас. В результате стихии погибло не менее 80 человек, число жертв продолжает расти.

Президент Джо Байден заявил, что этот ураган стал одним из самых сильных в истории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США из-за урагана погибли уже более 70 человек.