Мошенники начали обманывать пользователей с помощью видеосвязи

Нейросеть воспроизводит особенности поведения того или иного человека. Фото: pixabay

Нейросеть воспроизводит особенности поведения того или иного человека. Фото: pixabay

В интернете появились новые мошеннические схемы, при которых используются видеосообщения.

Как сообщают «Известия», наиболее серьезную опасность, связанную с распространением средств видеокоммуникации, представляют дипфейки. Это фейковое видео на основе реальных записей с участием жертвы. Благодаря этому нейросеть воспроизводит особенности поведения того или иного человека.

С помощью дипфейков мошенники звонят знакомым жертвы по видеосвязи или создают ролик с участием «поддельного» человека для рассылки и последующего шантажа.

По словам экспертов, психология людей устроена так, что они больше доверяют другим, когда видят их.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества.