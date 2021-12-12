Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Наименьший темп прироста коронавируса зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,05%. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,05%; 2. Республика Алтай — 0,13%; 3. Москва, Республика Тыва — 0,14% «, — говорится в сообщении.

С начала пандемии в России выявлено 10 016 896 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 289 483 летальных исхода, выздоровели 8 741 355 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог рассказал лучший способ защитить себя от «омикрона».

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