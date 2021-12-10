COVID в мире больны уже более 269 млн человек

Коронавирус подцепили уже 269 млн человек во всем мире. Фото: pexels.com

Коронавирус подцепили уже 269 млн человек во всем мире. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 269 млн 131 тыс. 657 человек.

По данным SCMP на пятницу, 10 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 295 тыс. 592 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 49 млн 661 тыс. 145 человек, на втором месте Индия — 34 млн 674 тыс. 643, затем идет Бразилия 22 млн 177 тыс. 59 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 956 тыс. 679 человек, умерло при этом 287 тыс. 180 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог Чумаков рассказал об особенностях эволюции коронавируса.