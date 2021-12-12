Свыше 2 млн петербуржцев закончили цикл вакцинации от коронавируса

В Петербурге вакцинировано почти 2,5 млн горожан. Фото: pixabay.com

В Петербурге вакцинировано почти 2,5 млн горожан. Фото: pixabay.com

Уже сделали оба укола от новой коронавирусной инфекции в Северной столице свыше 2,4 млн горожан.

Об этом сообщает Смольный в субботу, 11 декабря.

Градоначальник города на Неве Александр Беглов в рамках встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой обговорили вопрос эпидемиологической обстановку в Петербурге.

Глава города заявил, что уже 2 миллиона 412 тысяч жителей закончили цикл вакцинации от ковида.

В настоящее время вакцинируют от новой коронавирусной инфекции в 190 прививочных пунктах города на Неве, организованных на базе медицинских учреждений. Кроме этого, продолжают работу еще 53 мобильные бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в период новогодних праздников пункты вакцинации продолжат работу.