В Петербурге в период новогодних праздников пункты вакцинации продолжат работу

Привиться от коронавируса в Петербурге можно будет в новогодние праздники. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Привиться от коронавируса в Петербурге можно будет в новогодние праздники. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

На время новогодних каникул в Петербурге не планируют закрывать прививочные пункты.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Северной столицы.

При этом, режим работы пунктов вакцинации 31 декабря, а также 1 и 7 января будет изменен. С 2 по 6 января поставить укол от коронавируса можно будет по обычному графику работы учреждений.

Известно, что в настоящее время вакцинируют от новой коронавирусной инфекции в 190 прививочных пунктах города на Неве, организованных на базе медицинских учреждений. Кроме этого, продолжают работу еще 53 мобильные бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Ломоносов запись на вакцинацию обернулась для пенсионерки ущербом в 5 тысяч рублей.