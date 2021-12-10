В Ломоносове запись на вакцинацию обернулась для пенсионерки ущербом в 5 тысяч

В Ломоносове запись на вакцинацию обернулась для пенсионерки ущербом в 5 тысяч. Фото: "Яндекс.Карты"

В Ломоносове запись на вакцинацию обернулась для пенсионерки ущербом в 5 тысяч. Фото: "Яндекс.Карты"

В четверг, 9 декабря, была задержана 29-летняя женщина, которая под предлогом записи на вакцинацию параллельно забрала у пенсионерки 5 тысяч рублей, а после по каким-то причинам вернулась обратно в квартиру под предлогом выплаты в сумму 1 800 рублей.

В Петродворцовом районе Петербурга произошла кража 5 тысяч. Сумма кажется небольшой, но интересно то, при каких обстоятельствах это произошло. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина после кражи 5 тысяч вернулась в квартиру и предложила выплату пострадавшей.

Около 17:35 дня 9 декабря правоохранительным органам стало известно о краже в квартире дома 16 по улице Федюнинского. По прибытию на место было выяснено, что неизвестная женщина сообщила, что работает медсестрой в поликлинике и пришла для того, чтобы записать пенсионерку на вакцинацию. После ухода женщины 75-летняя жительница квартиры заметила пропажу 5 тысяч, которые лежали в документах.

После неизвестная женщина вернулась в квартиру по неизвестным причинам, аргументировав это фактом выплаты. Там же ее задержали в 19:00.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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