Американские ученые заявили, что существует три этапа старения человека

Американские ученые заявили, что существует три этапа старения человека
Ученые выяснили, что человек за жизнь проходит три этапа старения. Фото: pixabay

Третий этап старения начинается с 78-ми лет.

Исследователи из Соединённых Штатов Америки заявили, что всего человек в течение жизни проходит три этапа старения. Итоги работы опубликовало издание Nature Medicine.

Согласно анализу ученых Стэнфордского университета Америки, существует три этапа старения. В проекте приняли участие 4,2 тысяч человек, возраст которых был от 18 до 95 лет.

Оказалось, что первый этап под названием «взросление» заканчивается уже в 34 года. Второй подходит к концу в 60 лет, а последний в 78 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые создали маску, которая светится при контакте с ковидом. Несколько экспериментов уже доказали, что маска действительно позволяет определить наличие коронавируса.

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Американские ученые заявили, что существует три этапа старения человека
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