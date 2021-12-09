Ученые создали маску, которая светится при контакте с ковидом

Ученые создали маску, которая светится при контакте с ковидом
Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Несколько экспериментов уже доказали, что маска действительно позволяет определить наличие коронавируса.

Специалисты Университета Киото рассказали о своем необычном изобретении – медицинской маске, которая светится при контакте с коронавирусом. Об этом пишет издание Kyodo News.

На создание такой маски ученых вдохновили страусы. Известно, что они способны вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные бактерии и вирусы. Эксперты смогли получить антитела птиц и использовать их для создания материала для маски, которая бы светилась при контакте с вирусом. Известно, что ткань обработана флуоресцентным красителем.

Эффективность данного способа обнаружения коронавируса уже доказана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики рассказали, с чем легко спутать заражение «омикроном».

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