Ученые создали маску, которая светится при контакте с ковидом

Несколько экспериментов уже доказали, что маска действительно позволяет определить наличие коронавируса.
Специалисты Университета Киото рассказали о своем необычном изобретении – медицинской маске, которая светится при контакте с коронавирусом. Об этом пишет издание Kyodo News.
На создание такой маски ученых вдохновили страусы. Известно, что они способны вырабатывать несколько видов антител, которые нейтрализуют инородные бактерии и вирусы. Эксперты смогли получить антитела птиц и использовать их для создания материала для маски, которая бы светилась при контакте с вирусом. Известно, что ткань обработана флуоресцентным красителем.
Эффективность данного способа обнаружения коронавируса уже доказана.
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