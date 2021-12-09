Медики рассказали, с чем легко спутать заражение «омикроном»

Если различные штаммы SARS-CoV-2 соединятся, то это может привести к новой пандемии с еще большей смертностью. Фото: Pixabay

Если различные штаммы SARS-CoV-2 соединятся, то это может привести к новой пандемии с еще большей смертностью. Фото: Pixabay

Симптомы некоторых заболеваний слишком похожи.

Доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что существует сразу несколько заболеваний, симптомы которых можно спутать с заражением новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Порой определить «омикрон» не удается даже врачам. Дело в том, что пациенты жалуются на симптомы, которые присущи также различным простудным заболеваниям. Среди них, например, грипп, парагриппозные инфекции, энтеровирусные заболевания типа риновируса.

Это значит, что определить новый штамм коронавируса можно разве что при помощи специальных тестов. Врачи призывают не ставить себе диагнозов, а также не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что японские ученые выяснили, что штамм-омикрон передается быстрее «дельты».