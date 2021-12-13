В Петербурге на дистанционном обучении находится почти 600 классов

В Петербурге на дистанционном обучении находится почти 600 классов
В Петербурге на дистанционном обучении находится почти 600 классов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В связи с распространением ОРВИ и коронавируса в Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться количество классов, которые уходят на дистанционное обучение.

Так, по данным на 13 декабря, в городе ушли на карантин 570 классов в 178 школах. В процентном соотношении это 2,85% от общего количества классов в городе. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию. Кроме того, закрыто 25 групп в 18 детских садах.

Выросло и число учащихся, находящихся дома по заявлению родителей. На сегодняшний день эта цифра составляет 6 161 человек, — это 1,1% от общего количества обучающихся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце ноября на домашнем обучении в онлайн-формате находилось более трех тысяч школьников. В формате семейного образования обучаются 3 704 школьника. В сравнении с прошлым учебным годом число обучающихся таким образом выросло на 53 человека.

дети дистанционное образование коронавирус ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 60 человек
В Петербурге на дистанционном обучении находится почти 600 классов
В Петербурге зафиксировано 1968 новых случаев коронавируса
Сергей Перминов: законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения
Сергей Петриченко стал врио главы администрации Калининского района
Смольный сообщил адреса, где с 13 по 19 декабря будут работать фоторадары
Привившиеся за границей россияне смогут получить COVID-сертификат
Под Гатчиной в ДТП насмерть разбились трое