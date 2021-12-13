В Петербурге на дистанционном обучении находится почти 600 классов

В связи с распространением ОРВИ и коронавируса в Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться количество классов, которые уходят на дистанционное обучение.

Так, по данным на 13 декабря, в городе ушли на карантин 570 классов в 178 школах. В процентном соотношении это 2,85% от общего количества классов в городе. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию. Кроме того, закрыто 25 групп в 18 детских садах.

Выросло и число учащихся, находящихся дома по заявлению родителей. На сегодняшний день эта цифра составляет 6 161 человек, — это 1,1% от общего количества обучающихся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце ноября на домашнем обучении в онлайн-формате находилось более трех тысяч школьников. В формате семейного образования обучаются 3 704 школьника. В сравнении с прошлым учебным годом число обучающихся таким образом выросло на 53 человека.