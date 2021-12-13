Петербуржцы жалуются на лед и «кашу» в городе

Петербуржцы жалуются на лед и "кашу" в городе. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Петербуржцы жалуются на лед и "кашу" в городе. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Вслед за снегопадом и неубранными снежными кучами на дорогах Петербурга пришло потепление и «каша» из выпавших осадков и песка, которая скрывает под собой наледь.

Снегоуборочная техника в городе все еще продолжает отсутствовать на некоторых районах города. Так, жители Выборгской набережной, в районе Чёрной речки, на Кантемировском мосту заметили неприглядную опасную картину-сборник из грязи и льда. Об этом сообщает telegram-канал «Аварийный Петербург».

Отмечается, что перечисленные районы являются практически центральными, а в середине дня на дорогах продолжает находится злополучная для пешеходов и водителей «каша».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что свыше 645 тысяч кубометров снега вывезли в Санкт-Петербурге за 2 с половиной недели. Вывезенный с начала декабря снег составляет половину всего прошлогоднего объема снега.