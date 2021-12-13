Петербуржцы жалуются на лед и «кашу» в городе

Петербуржцы жалуются на лед и &#171;кашу&#187; в городе
Петербуржцы жалуются на лед и "кашу" в городе. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Вслед за снегопадом и неубранными снежными кучами на дорогах Петербурга пришло потепление и «каша» из выпавших осадков и песка, которая скрывает под собой наледь.

Снегоуборочная техника в городе все еще продолжает отсутствовать на некоторых районах города. Так, жители Выборгской набережной, в районе Чёрной речки, на Кантемировском мосту заметили неприглядную опасную картину-сборник из грязи и льда. Об этом сообщает telegram-канал «Аварийный Петербург».

Отмечается, что перечисленные районы являются практически центральными, а в середине дня на дорогах продолжает находится злополучная для пешеходов и водителей «каша».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что свыше 645 тысяч кубометров снега вывезли в Санкт-Петербурге за 2 с половиной недели. Вывезенный с начала декабря снег составляет половину всего прошлогоднего объема снега.

ленобласть новости СПб снегопад транспорт уборка снега


 

Новости партнеров
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы жалуются на лед и «кашу» в городе
Петербургские школьники могут уйти на каникулы с 25 декабря
ККИ обнаружил нарушения на концерте «25/17» в Гигант-холле
Роман Плугин подписал приказ о наказании сотрудников экономической полиции
На Московском шоссе спасатели тушили грузовик
Генеральным директором VK назначен первый вице-президент «Ростелекома»
В Петербурге ожидаются снег и гололедица во вторник
Выборгское шоссе планируют расширить до четырех полос от Сертолово до ...