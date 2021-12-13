Больше половины всего прошлогоднего объема снега вывезли с улиц Петербурга с начала декабря

Больше половины всего прошлогоднего объема снега вывезли с улиц Петербурга с начала декабря
Больше половины всего прошлогоднего объема снега вывезли с улиц Петербурга с начала декабря. Фото: Gazeta.SPB

В Петербурге с улиц вывезли свыше 645 тысяч кубометров снега за 2 с половиной недели.

Вывезенный с начала декабря снег составляет половину всего прошлогоднего объема снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

За минувшие сутки было собрано и отправлено на утилизацию 54,4 тысячи кубометров, — около 2700 гружёных снегом самосвалов. Высота снежных осадков из-за ночного снегопада днем составила 7 см.

На уборку улиц Петербурга вышли 1 066 машин и 1 239 работников ручного труда, которые занимаются тротуарами и проезжей частью. Сады, парки и скверы приводят в порядок ещё 237 единиц техники и 827 работников.

Чтобы предотвратить появление гололедицы, дорогу обрабатывается 10-процентной пескосоляной смесью. Комитет по благоустройству просит автовладельцев в сложившихся погодных условиях быть предельно осторожными и внимательными.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с утра 13 декабря в Петербурге из-за снегопада опять случились восьмибалльные пробки. Стоял центр Петербурга, проспект Энгельса, Московское и Пулковское шоссе.

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