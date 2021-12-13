В Ленобласти юная мать продает ребенка через интернет

За малыша девушка просила 10 тысяч рублей.

Пользователи обратили внимание на странное объявление, которое опубликовала 17-летняя жительница Ленинградской области. Девушка предлагает купить малыша за 10 тысяч рублей. Об этом сегодня, 13 декабря, пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Заявление в полицию написала жительница Выборгского района. Она отметила, что случайно наткнулась на шокирующее объявление. Полицейские уже нашли автора предложения. Им оказалась молодая мама, зарегистрированная в Купчино, но проживающая в Тосно. Девушка пояснила, что печет пирожные и производит собственные торты. Необычным объявлением она пыталась привлечь внимание к своему маленькому бизнесу.

С девушкой провели воспитательно-профилактическую беседу. Она заверила, что больше так не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о новом виде мошенничества на сайтах объявлений.