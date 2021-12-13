В Петербурге котенка, найденного в унитазе, помыли и высушили

Малыша могли смыть в трубу соседи с верхних этажей, уверены горожане.

Петербурженка рассказала о дальнейшей судьбе котенка, найденного в унитазе. Женщина поделилась видеозаписью, на которой малыша сначала сушат феном, а затем играют с ним. Ролик публикует 78.ru.

Котенок сначала выглядит испуганным, но уже спустя пару минут приходит в себя. Высушенный и чистый он рад поиграть и погреться под одеялом. Хозяйка квартиры пытается понять, как малыш мог попасть к ней в унитаз. Есть только одна версия – кто-то из соседей сверху смыл малыша в трубу, пытаясь таким образом от него избавиться.

Пользователи, обсуждающие инцидент в соцсети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», отметили, что им не верится, будто котенок мог выжить после такого. А ведь подобный случай происходит уже не в первый раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти из унитаза выплыл блохастый котенок.