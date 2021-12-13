Мужчина за деньги вакцинировался за других людей: ему вкололи 10 прививок

Мужчина за деньги вакцинировался за других людей: ему вкололи 10 прививок
Мужчина делал прививку за других людей. Фото: pixabay

Житель Новой Зеландии находится под следствием.

В Новой Зеландии задержали мужчину, который за деньги делал прививки за других людей. Он представлялся разными именами в пунктах вакцинации и ставил себе укол. Всего он успел сделать 10 прививок. Об этом сообщает LADBible.

Люди платили мужчине, чтобы получить сертификат о вакцинации, не делая при этом прививку. Схему мошенники разоблачили, сейчас он находится под следствием.

«Мы обеспокоены этой ситуацией и работаем с соответствующими ведомствами»,

— говорится в заявлении.

Врачи полагают, что мужчина все равно не защищен от коронавируса на 100%. Они не знают, что с ним будет после стольких уколов и ведут наблюдения. Эксперты считают, что вакцинация вряд ли станет причиной летального исхода, но может быть так, что ухудшится самочувствие предприимчивого новозеландца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова заявила, что неофициально переболевшие COVID-19 смогут получить сертификат.

вакцинация новая зеландия


 

Новости партнеров
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина за деньги вакцинировался за других людей: ему вкололи 10 прививок
На Светлановском тушили легковушку
У остановки в «Купчино» образовалась 100-метровая очередь на маршрутку
В Петербурге котенка, найденного в унитазе, помыли и высушили
Бизнес просит перенести введение QR-кодов в Петербурге
В Петербурге четверо полицейских вымогали взятки с пойманных «закладчиков»
Проспект Ветеранов будет продлен до Красносельского шоссе
«Адмиралтейские верфи» подали иск к «Балтийскому заводу»