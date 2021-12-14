Мурашко рассказал, сколько займет проверка эффективности вакцин против «омикрона»

Мурашко рассказал, сколько займет проверка эффективности вакцин против &#171;омикрона&#187;
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что проверка эффективности российских вакцин против коронавируса в отношении штамма «омикрон» займет до трех недель. По его словам, работы уже ведутся.

«Я думаю, что это займет до трех недель в общей сложности, предварительно пока», — сказал он на канале «Россия 1».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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