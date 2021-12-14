Юному сантехнику в Колпино стало неприятно: дал по лицу обидчику, тот выпал из окна

В Колпино задержали 19-летнего сантехника. Его подозревают в том, что в ходе ссоры он выкинул из окна своего оппонента — гражданина Украины, жителя Луганской области.

Как стало известно Gazeta.SPb, 12 декабря поступило сообщение, что в коммунальной квартире дома на ул. Металлургов в Колпино драка, слышен звон разбитого стекла. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили под окнами труп мужчины. По подозрению в совершении преступления был задержан проживающий в Колпино сантехник. По версии следствия, он поссорился с жертвой и надавал мужчине по лицу, а тот выпал из окна 12-го этажа.

Возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.

Напомним, недавно мужчине, убившему молотком и закопавшему свою знакомую, было предъявлено обвинение. Местная жительница пропала еще в 2008 году. Только через 13 лет оперативники установили, что к преступлению может быть причастен 51-летний петербуржец.