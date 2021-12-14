Петербуржцам рассказали, когда закончится оттепель и вернутся морозы

Петербуржцам рассказали, когда закончится оттепель и вернутся морозы
Морозы вернутся в последней декаде декабря. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Синоптики предупредили жителей Петербурга о возвращении зимних морозов после непродолжительной оттепели.

В метеоцентре «Фобос» рассказали, что морозная погода наступит в Северной столице не раньше последней декады декабря.

Во вторник в городе прогнозируется небольшой снег, переходящий местами в дождь. Температура на улице составит от -1 до +1 градуса. Южный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до уровня ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.

А в среду ожидаются переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. В течение суток температура будет колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер будет умеренным и подует с юго-запада. Оттепель сохранится в Петербурге как минимум до конца рабочей недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 700 тысяч кубометров снега вывезли из Петербурга с начала зимы.

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