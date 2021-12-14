Почти 700 тысяч кубометров снега вывезли из Петербурга с начала зимы

После вчерашнего сильного снегопада на улицы легло около 8 сантиметров снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

После вчерашнего сильного снегопада на улицы легло около 8 сантиметров снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Объем вывезенного с петербургских улиц снега с начала снегопадов приблизился к 700 тысячам кубометров.

В комитете по благоустройству сообщили, что за вчерашний день дорожники очистили город от 47,4 тысячи кубометров снега, это около 2,3 тысячи груженых самосвалов. Всего с начала снегопадов из Северной столицы вывезли 693 тысячи кубометров снежных масс. Отмечается, что столько снега прошлой зимой собрали к середине февраля.

После вчерашнего сильного снегопада на улицы легло около 8 сантиметров снега. При этом в городе началась оттепель, что приведет к гололедице на дорогах. Чтобы предотвратить ДТП и травмирование пешеходов дорожники прометают улицы и вывозят снежные массы.

На уборку снега сегодня вышли 1028 единиц техники и 1241 работник ручного труда. В зеленых зонах работают еще 207 машин и 796 специалистов.

Пока власти отчитываются об уборке снега, петербуржцы продолжают ругаться на лед и «кашу» в городе. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вслед за снегопадом и неубранными снежными кучами на дорогах Петербурга пришло потепление и «каша» из выпавших осадков и песка, которая скрывает под собой наледь.

Вместе с этим в Петербурге стоит острая проблема с уборкой крыш от снега и наледи. Упавшие сосульки покалечили уже нескольких местных жителей. В дело вмешалась прокуратура.