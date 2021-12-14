Петербуржца, который нанял киллера для убийства, ждет суд

Следственный комитет завершил расследование дела о приготовлении к убийству по найму, обвиняемым по которому проходит мужчина из Петербурга.

Как сообщает ГСУ СК по городу, местного жителя обвиняют по нескольким статьям — об организации приготовления к убийству по найму, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Следователи установили, что фигурант дела решил «избавиться» от мужчины, который вел процедуру его банкротства. Обвиняемый установил на автомобиль жертвы устройство слежения, а после нашел киллера для убийства. Это произошло в январе 2021 года.

В роли наемного убийцы выступил сотрудник полиции, о чем обвиняемый не знал. Петербуржец пообещал «киллеру» вознаграждение в размере 5000 долларов, а также выдал пистолет с глушителем и боеприпасы.

Полицейский спустя несколько дней позвонил петербуржцу и соврал, что убийство было совершено. Затем они договорились о личной встрече, где мужчина и был задержан.

Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам, которые убили и сожгли двух человек на Константина Заслонова, предъявили обвинение.