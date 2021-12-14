В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

В Петербурге объявили &#171;желтый&#187; уровень погодной опасности из-за гололеда
Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Гидрометцентр с 19 часов вторника объявил в Петербурге «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятной погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. «Желтый» (второй) уровень опасности ввели в связи с гололедно-изморозевыми отложениями и налипанием мокрого снега. Он будет действовать до 7 часов утра среды. Такой режим означает потенциально опасную погоду.

В городском правительстве водителей просят быть осторожнее и, по возможности, отказаться от поездок на машинах из-за высокого риска ДТП. Осторожность попросили проявлять и пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, когда закончится оттепель и вернутся морозы.

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