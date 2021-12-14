Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках вечером 14 декабря

Петербургские дороги вечером 14 декабря сковали восьмибалльные пробки. Горожане возвращаются с работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 20 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 22 часов пробки спадут до 2 баллов.

Самые длинные пробки собрались на Московском шоссе в районе Шушар, на внутреннем и внешнем кольце КАД между развязкой с Пулковским шоссе и вантовым мостом, а также на внутренней стороне кольцевой перед съездом на Мурино.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания, Лиговском проспекте, Садовой улице, набережной Кутузова, набережной Обводного канада и Арсенальной набережной. Кроме того, водители толкаются у метро «Горьковская», Каменноостровском проспекте и Пироговской набережной.

Бордовым выделены участки Благодатной улицы, Краснопутиловской улицы, проспекта Маршала Казакова.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Выборгской набережной, Светлановской площади, Приморском шоссе, у метро «Парнас» и улице Руставели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода.