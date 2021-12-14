COVID в США заразились более 50 млн человек

От коронавируса в мире умерло более 5 млн человек. Фото: pixabay

От коронавируса в мире умерло более 5 млн человек. Фото: pixabay

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 271 млн 359 тыс. 55 человек.

По данным SCMP на вторник, 14 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 320 тыс. 22 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 50 млн 119 тыс. 422 человек, на втором месте Индия — 34 млн 703 тыс. 644, затем идет Бразилия 22 млн 177 тыс. 59 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 74 тыс. 797 человек, умерло при этом 291 тыс. 749 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1968 новых случаев заражения коронавирусом.