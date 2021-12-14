Избавление от свалки на Яхтенной встанет Петербургу в 2,5 млрд рублей

Избавление от свалки на Яхтенной встанет Петербургу в 2,5 млрд рублей
Устранение свалки обойдется Петербургу в 2,5 млрд рублей. Фото: https://pixabay.com

Порядка 2,56 миллиарда рублей планируют выделить на ликвидацию свалки между улицами Яхтенной, Оптиков, Мебельной и Полиграфмашевским проездом

Об этом пишет АБН. Издание сообщает, что отходы будут вывезены в деоревню Гарболово и на другие полигоны Ленинградской области.

Администрация региона подсчитала, что на данную работу уйдет примерно 30 месяцев. Кроме того, еще 3 месяца потребуется для подготовки.

Не исключено, что местным жителям придётся слушать грохот и чувствовать неприятные запахи.

Однако, власти Петербурга считают, что холм будет выступать как естественного шумовой барьер. Работы намереваются проводить каждый день с 07:00 до 23:00. Свалку будут опрыскивать поглотителями запахов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам главы Ленинградской области Александра Дрозденко, в регионе не собираются размещать мусорные полигоны.

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