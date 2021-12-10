Дрозденко опроверг информацию о размещении новых мусорных полигонов

Ленобласть не планирует размещать мусорные полигоны на своей территории. Фото: pixabay.com

Ленобласть не планирует размещать мусорные полигоны на своей территории. Фото: pixabay.com

По словам главы Ленинградской области Александра Дрозденко, в регионе не собираются размещать мусорные полигоны.

Однако при условии, что рядом с областью находится Петербург, откуда каждый год вывозят более чем по 2 млн тонн отходов, в 47-м регионе придется строить современные мусороперерабатывающие заводы с экологически чистым производством. Об этом сообщает Online47.ru.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вновь развеял мифы о новых мусорных полигонах. По его словам, в планах нет размещения новых полигонов твёрдых бытовых отходов в регионе. Кроме того, до конца 2023 года собираются закрыть все действующие.

«Вместо полигонов планируется строительство современных мусороперерабатывающих заводов с параметрами глубокой переработки 65% и остатками органики 35% для последующей переработки в рекультивант для использования совместно с грунтом для рекультивации карьеров и нарушенных земель, с соблюдением все необходимых требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора России», — объяснил политик.

Стоит отметить, что варианты размещения, такие как нарушенные земли, отработанные карьеры, еще обдумываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Дрозденко ответил критикам мусороперерабатывающих заводов.