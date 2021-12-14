В Петербурге количество госпитализированных с ковидом увеличилось на 30%

Число пациентов, поступивших в стационары Северной столицы с COVID, выросло почти на треть за неделю.
Об этом стало известно из информационной справки на сайте Смольного.
По состоянию на 14 декабря в медучреждениях находятся с коронавирусом 5 878 горожан. За минувшие сутки пришлось госпитализировать 311 больных вирусом.
При этом, вылечилось за последние 24 часа 75 пациентов, а в палатах интенсивной терапии находятся 557 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 320 граждан.
Свободных коронавирусных коек в Петербурге 43,65%, их количество сократилось на 500.
Если сравнивать с показателями двух последних дней, когда госпитализированы были 270 и 290 человек, то число доставленных в больницы подскочило. Рост отправленных в медучреждения составил 27,4%.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы продукты, мешающие выработке антител после прививки.