В Петербурге пополнились запасы вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Петербурге пополнились запасы вакцин &#171;Спутник V&#187; и &#171;Спутник Лайт&#187;
В Петербурге пополнились запасы вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Во вторник, 14 декабря, на петербургский склад ОАО «Фармбаза» поступила новая партия вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В пресс-службе Смольного отмечается, что в Петербурге зафиксировано новое поступление вакцин от коронавируса. Так, «Спутник V» поступил в количестве 62 400 комплектов доз, «Спутник Лайт» в количестве 14 608 доз. Последним из названных препаратов планируют прививать иностранцев и трудовых мигрантов.

На сегодняшний день в Петербурге привиться от COVID-19 можно в 190 пунктах вакцинации на базе медучреждений. Также, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 53 мобильных пунктах, развёрнутых в дополнение к основным.

В Северной столице цикл вакцинации завершили 2 454 585 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалиста, проверка эффективности российских вакцин против коронавируса в отношении штамма «омикрон» займет до трех недель.

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