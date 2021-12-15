В среду петербуржцы продолжат скользить на дорогах и укрываться от мокрого снега

В среду петербуржцы продолжат скользить на дорогах и укрываться от мокрого снега. Фото: pexels.com

В среду петербуржцы продолжат скользить на дорогах и укрываться от мокрого снега. Фото: pexels.com

Петербуржцам 15 декабря снова придется встретиться с мокрым снегом и моросью.

В среду, 15 декабря, в Санкт-Петербурге днем опять будет держаться плюс. Ночью температура опускалась до -1, но днем снова стабилизируется от 0 до +2, что в результате приведет к гололедице и скользким дорогам. Последствия снегопада тает на дорогах, с крыш домов падают куски замерзшего снега и сосульки. Жителям города нужно быть предельно осторожными.

Также в Петербурге ожидается мокрый снег, погода достаточно облачная. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», Атмосферное давление днем будет понижаться, а ветер придет юго-западный умеренный.

Каша из снега и песка встречается повсеместно. Уровень опасности из-за погодных условий в Северной столице остается не самым безопасным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 19 часов вторника в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятной погоды.