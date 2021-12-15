В Петербурге главы шести ТИКов покинули свой пост

Во вторник, 14 декабря, появилась информация, что главы 6 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса ушли в отставку.

Решение об отстранении глав избирательная комиссия приняла на заседании горизбиркома. Об этом сообщает видеозапись заседания, опубликованная на странице Горизбиркома в соцсети «ВКонтакте».

Свой пост оставили руководители территориальных избиркомов №1, 8, 12, 19, 29 и 64, а именно — Ольга Нечаева, Светлана Воеводина, Инесса Сафонова, Дмитрий Козлов, Дмитрий Карасёв и Светлана Балясникова. Важно то, что утверждается, — все сложили полномочия по собственному желанию.

Во время голосования на ТИКов №12 и 19 были возложены обязанности окружных № 212 (Петербург — Западный одномандатный избирательный округ) и 218 (Петербург — Южный одномандатный избирательный округ), но по итогам выборов в Госдуму ЦИК потребовал отстранить их глав.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Госдума во втором и третьем чтении поддержала законопроект об организации публичной власти в регионах России.