Причиной пожара, в котором погиб 3-летний ребенок, могло стать замыкание в холодильнике

Причиной пожара, в котором погиб 3-летний ребенок, могло стать замыкание в холодильнике. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Причиной пожара, в котором погиб 3-летний ребенок, могло стать замыкание в холодильнике. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Причиной возгорания на проспекте Стачек, 134 могло стать замыкание электропроводки холодильника, расположенного на кухне квартиры.

Смертельный пожар произошел 14 декабря на проспекте Стачек в Кировском районе около 16:11. В результате инцидента погиб трехлетний мальчик. Как стало известно Gazeta.SPB, возгорание могло начаться из-за замыкание проводки холодильника.

Все произошло в двухкомнатной квартире, там же был обнаружен труп ребенка с признаками удушения угарным газом. Погибший является сыном хозяйки квартиры.

По данным правоохранительных органов, семья является неполной малообеспеченной. Помимо матери у погибшего мальчика есть сестра 2014 года рождения и брат 2011.

Труп ребенка был направлен в морг для точной установки причины смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что погибший в пожаре на Стачек ребенок мог остаться без присмотра взрослых в квартире.