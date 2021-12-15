В Петербурге выбрали проект новой набережной Пьяной гавани

В городе появится новое общественное пространство с зонами для отдыха, детскими площадками и променадом.

В Санкт-Петербурге назвали имена победителей, чей проект будет использован при благоустройстве набережной Пьяной гавани. Об этом сообщает РБК сегодня, 15 декабря.

Известно, что ободрили проект, авторами которого стали студентка академии имени барона Штиглица Наталья Мурашова и выпускница вуза Анастасия Киселева. Им предстоит заключить договор с проектировщиком уже в ближайшее время.

На Пьяной набережной появится новое общественное пространство, разделенное на три зоны. Там разместят зоны для отдыха, детские площадки и променад. Петербуржцы смогут наслаждаться едой на свежем воздухе и любоваться заливом, сидя на качелях.

В летнее время эту территорию планируют использовать для проведения различных мероприятий, а зимой — для ярмарок и катка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Удельному парку не вернут территорию, отведенную под скоростную магистраль.