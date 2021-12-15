Старший сын Градского может заменить его на «Голосе»

Градский угодил в больницу после жалоб на самочувствие. Фото: скриншот Instagram

Градский угодил в больницу после жалоб на самочувствие. Фото: скриншот Instagram

Есть сразу три кандидата на место умершего музыканта.

На Первом канале решают, кто займет место певца Александра Градского в шоу «Голос». Обсуждается три возможных кандидата. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на собственные источники.

Во-первых, Градского может заменить его старший сын Даниил. Во-вторых, рассматривается вариант замены Градского на голограмму. В-третьих, есть вероятность, что третьего наставника не будет и команду Градского распределят между другими наставниками: Димой Биланом, Леонидом Агутиным и Пелагеей.

На Первом канале склоняются больше именно к третьему сценарию развития событий. Скорее всего, окончательное решение примут к 17 декабря. Напоминаем, что Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Первом канале вышел последний выпуск «Голоса» с Александром Градским.