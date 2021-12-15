Владельца «Листвяжной» арестовали по делу о ЧП на шахте

В Кемерово суд на два месяца арестовал президента холдинга «СДС», председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» и основного владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева.

Как сообщает РИА Новости, собственник «Листвяжной» по решению суда будет находиться под стражей до 14 февраля следующего года. Он арестован по уголовному делу об аварии на шахте.

Адвокат предпринимателя заявил, что намерен обжаловать меру пресечения для своего подзащитного.

Следствие в суде просило арестовать Федяева на два месяца, а защита настаивала на домашнем аресте. Бизнесмен отказался признавать свою вину и выразил надежду, что следствие выяснит «истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват». Федяеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Также по делу о ЧП на шахте арестовали гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева», технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова. Трое фигурантов пробудут под стражей до 25 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погибших на шахте «Листвяжная» опознают с помощью генетических экспертиз.