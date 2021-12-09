Погибших на шахте «Листвяжная» опознают с помощью генетических экспертиз

Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Фото: 42.mchs.gov.ru

Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Фото: 42.mchs.gov.ru

Опознание тел погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» проводится с помощью генетических экспертиз. Об этом сообщает портал «Кузбасс онлайн» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Некоторых из погибших из-за того, что долго пролежали в неблагоприятной среде, опознать сразу не удалось, проводятся генетические экспертизы, для чего у родственников брали биоматериал», — отметил источник.

Он отметил, что проведены экспертизы более половины — 35 — тел погибших. Процедуру опознания всех погибших планируется завершить до конца недели.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.