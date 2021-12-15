В Эрмитаже в платье сестры Николая II нашли столетнюю конфету

Конфета возрастом 100 лет была зашита в рукав платья. Фото: скриншот Instagram

Конфета возрастом 100 лет была зашита в рукав платья. Фото: скриншот Instagram

Работники Эрмитажа обнаружили в платье княгини Ксении Александровны, сестры российского императора Николая II, столетнюю конфету.

О неожиданной находке в одеянии княгини рассказали художник-реставратор Галина Федорова и хранитель фонда костюма Отдела истории русской культуры, видео появилось в Instagram-аккаунте Государственного Эрмитажа.

Конфета была найдена в зашитом рукаве платья Ксении Александровны, которое было создано к костюмированному балу 1903 года. По словам Галины Федоровой, рукав платья был зашит легкими стяжками. Она решила снять нитку, и ей на ладошку выпала розоватая конфета — помадка, которую княгиня надкусила во время бала. По всей видимости, рядом не было место, где оставить сладость, поэтому она спрятала ее в рукав.

Музейщики нашли на конфете теснение из букв кондитерской фирмы — скорее всего, это был «Ландринъ» — поставщик двора Его Императорского Величества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цвет фасада Эрмитажа может измениться в сторону пастельного.