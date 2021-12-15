В больницах Петербурга на лечении остаются 5,8 тысячи пациентов с коронавирусом

В реанимациях сейчас лежат 575 человек. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В реанимациях сейчас лежат 575 человек. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В петербургских инфекционных стационарах от коронавируса лечатся 5 864 пациента.

По данным городского правительства на 15 декабря, за вчерашний день в больницы госпитализировали 386 больных с COVID-19 и пневмониями. Выписались 374 петербуржца. В реанимациях сейчас лежат 575 человек, 333 из них подключены к аппарату ИВЛ. Еще 26,5 тысячи больных лечатся в домашних условиях.

В Смольном сообщили, что на сегодняшний день в Северной столице работает 190 прививочных пунктов. Первично привито уже 2 205 375 петербуржцев. Полностью вакцинацию прошли 2 474 497 человек. В статистике не учитываются прививки «Спутником Лайт».

В запасе осталось 892 135 доз вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пополнились запасы вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».