В «Фольксвагене» водителя, устроившего смертельное ДТП на Невском, нашли бутылки алкоголя

В автомобиле водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, нашли бутылки алкоголя.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», за рулем «Фольксвагена Поло» находился уроженец Армении с российским гражданством. Предварительно, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД нашли в салоне бутылки алкоголя.

Авария с летальным исходом произошла сегодня около 22:35 на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Водитель промчался на красный и сбил двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП погибла девушка, личность которой устанавливается. 26-летний мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нетрезвого водителя, сбившего двух человек на Невском, заковали в наручники на месте ДТП.