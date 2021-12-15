В «Фольксвагене» водителя, устроившего смертельное ДТП на Невском, нашли бутылки алкоголя

В &#171;Фольксвагене&#187; водителя, устроившего смертельное ДТП на Невском, нашли бутылки алкоголя
Смертельное ДТП на Невском. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В автомобиле водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте, нашли бутылки алкоголя.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», за рулем «Фольксвагена Поло» находился уроженец Армении с российским гражданством. Предварительно, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД нашли в салоне бутылки алкоголя.

Авария с летальным исходом произошла сегодня около 22:35 на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Водитель промчался на красный и сбил двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП погибла девушка, личность которой устанавливается. 26-летний мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Смертельное ДТП на Невском. Фото: скриншот видео «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нетрезвого водителя, сбившего двух человек на Невском, заковали в наручники на месте ДТП.

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