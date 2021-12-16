В ВОЗ обеспокоены чрезвычайно высокой скоростью распространения омикрон-штамма

В ВОЗ обеспокоены чрезвычайно высокой скоростью распространения омикрон-штамма
Омикрон-штамм распространяется очень быстро, удваивая число новых случаев каждые два-три дня. Фото: Pixabay

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно высокой скоростью, число зараженных удваивается каждые два-три дня.

Об этом представитель ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро заявил в эфире телеканала Sky News. По его словам, омикрон-штамм распространяется очень быстро, удваивая число новых случаев каждые два-три дня. Это значит, что ситуация с ковидом будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз — через две недели.

Если будет подтверждена меньшая смертность от нового штамма, то число зараженных «потрясет» систему здравоохранения Великобритании. В таком случае эпидемобстановка станет экстремально серьезной в ближайшие две недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что профилактолог предупредил, что коронавирус может привести к болезни Паркинсона.

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