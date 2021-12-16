В Госдуме предложили сделать пенсионную выплату перед Новым годом ежегодной

В Госдуме предложили сделать пенсионную выплату перед Новым годом ежегодной
Предполагается, что источником выплат станет федеральный бюджет. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Госдуме подготовили законопроект о введении предновогодней пенсионной выплате на постоянной основе.

Создавший проект закона комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов направил инициативу на заключение правительства, пишут «Известия».

Законопроектом предлагается предоставлять пенсионную выплату перед Новым годом всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному и пенсионному обеспечению, военных пенсий.

«Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что источником выплат станет федеральный бюджет. Согласно расчетам, в 2022 году на эти цели понадобится сумма в 786,2 миллиарда рублей. Также средства могут дополнительно направить из Фонда национального благосостояния.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что часть пенсионеров России получат двойную пенсию перед Новым годом.

Госдума законопроект пенсия предновогодняя выплата


 

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