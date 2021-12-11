Часть пенсионеров России получат двойную пенсию перед Новым годом

В России некоторые пенсионеры могут получить перед новогодними праздниками пенсию сразу за два месяца.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда России, двойные пенсии начислят тем, кому полагаются выплаты первого числа каждого месяца. Они получат «вторую» пенсию в конце декабря.

По словам представителей ПФР, число нерабочих дней в Почте России в январе сократилось. Поэтому пенсионеров, которым выплаты приходят с третьего числа, изменения графика не касаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двум категориям россиян с 1 июля изменят правила получения пенсии. С июля для подачи заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений этим категориям будет нужно подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений на госуслугах.