В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг, 16 декабря, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне самолеты задержали один рейс. Один международный рейс покинул петербургский аэропорт Пулково с задержкой. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на рейс FV 5961 до египетской Хургады. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Хургаду в 1:40, но вылет перенесли ровно на три часа — борт поднимется в небо в 3:40.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.