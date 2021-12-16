Доктор Мясников назвал срок ревакцинации для победы над «омикроном»

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал ревакцинироваться всех, кто получил последнюю прививку или переболел в октябре или ранее.

«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, иначе «омикрон» не остановить.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.