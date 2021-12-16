В Петербурге ожидаются 6-балльные пробки утром в четверг

В Петербурге с утра на дорогах образовались пробки. В четверг, 16 декабря, начали собираться крупные заторы. В городе час пик, горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 07:50 утра, в городе 5-балльные пробки, с 9 часов пробки вырастут еще на балл, с 10:00 до 13:00 пробки не опустятся ниже 5-ти баллов. Движение на дорогах затруднено.

Крупные заторы собрались на Софийской улице, Московском шоссе, Пулковском шоссе, набережной Обводного канала, у Московского вокзала, на набережной реки Фонтанки, Садовой улице Витебском проспекте.

Красным отмечены участки на Народной улице, Дальневосточном проспекте, Витебском проспекте, Большом проспекте П.С.. Также пробки собрались на некоторых участках КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.