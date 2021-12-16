Гузеева рассказала о проблемах со здоровьем после перенесенного ковида

Гузеева рассказала о проблемах со здоровьем после перенесенного ковида
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева после тяжелого течения коронавируса вышла на свою «основную работу» на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и рассказала, что после болезни до сих пор испытывает проблемы со здоровьем.

По словам коллег актрисы, у нее изменился голос. Сама телеведущая призналась, что после ковида часто страдает болями в горле.

Ранее телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат. Телеведущая провела более трех недель в госпитале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.

"Давай поженимся" коронавирус лариса гузеева


 

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