Каршеринг протаранил ограждение на Комендантском проспекте

ДТП с каршерингом на Комендантском проспекте. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом на Комендантском проспекте. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршерингового авто произошло на Комендантском проспекте. Водитель арендованного авто протаранил дорожное ограждение.

Авария случилась утром в четверг, 16 декабря. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль сбил несколько делений ограждения. Машина серьезно пострадала, передняя часть оказалась полностью разбита. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции.

Причины случившегося и информация о состоянии автомобилиста не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по факту смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге возбуждено уголовное дело. Водитель, сбивший двух человек, был задержан после происшествия. Предварительно, он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.