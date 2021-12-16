Лепс прокомментировал информацию о своей госпитализации

Российский певец Григорий Лепс опроверг информацию о своей госпитализации.

Ранее в некоторых СМИ появилась информаци, что певца госпитализировали в больницу, ему якобы потребовалась помощь одного из специалистов, сообщили «РИА Новости».

«Ну, я в больнице или я у себя дома?», – сказал певец, показав вид двора своего дома и окрестный лес, ответив изданию по видеосвязи из дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой. Дело о расторжении брака уже находится на рассмотрении. Заявление в суд подала Шаплыкова, его зарегистрировали 16 ноября. На данный момент известно, что их расставание – обоюдное решение. Инициатором разрыва стала именно супруга артиста. Большая часть доходов Лепса связана с концертной деятельностью. Только за прошлый год он заработал более 160 миллионов рублей.