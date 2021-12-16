С улиц Петербурга вывезли 800 тысяч кубометров снега, что сравнимо с концом февраля 2020 года

С улиц Петербурга вывезли 800 тысяч кубометров снега, что сравнимо с концом февраля 2020 года. Фото: группа "Вконтакте"/" Неизданное Санкт-Петербург"

С улиц Петербурга вывезли 800 тысяч кубометров снега, что сравнимо с концом февраля 2020 года. Фото: группа "Вконтакте"/" Неизданное Санкт-Петербург"

С конца ноября в Петербурге дорожные предприятия Комитета по благоустройству вывезли с улиц города более 790 тысяч снега. В 2020 году подобная отметка была установлена около 20 чисел февраля.

За прошедшие сутки собрали и отправили на утилизацию свыше 44 тысяч кубометров снега, что составляет примерно 2 200 полных самосвалов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

За прошедшую ночь уборкой проезжих частей и тротуаров было занято 1 049 единиц техники. А днем в четверг, 16 декабря, дороги по плану чистят 1 086 машин и 1 257 работников ручного труда. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 250 единиц техники и 808 специалистов садово-парковых хозяйств.

В пресс-службе отмечается, что в этом году было увеличено количество техники, которая круглосуточно расчищает и прометает улицы, собирает и вывозит снег, обрабатывает дороги противогололедными материалами, чтобы не дать образоваться гололедице, но по наблюдениям горожан складывается совсем другая картина. Возникает вопрос, где вся техника, и почему несмотря на старания дорожных служб ситуация продолжает оставаться критичной?

Несмотря на то, что ежедневно сообщается об уборках улиц, все еще есть проблемные места, где все «плывет», падают снежные и обледенелые куски, а скользкие дороги приводят к многочисленным травмам. Петербуржцы продолжают жаловаться на сложную ситуацию в центре Северной столицы в связи с осадками и их несвоевременной уборкой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на двух горожан упали сосульки в Санкт-Петербурге, что повлекло за собой сильыне травмы.