Упавшие сосульки разбили головы еще двум женщинам в Петербурге

В Петербурге ледяные глыбы продолжают травмировать жителей города. Сегодня стало известно еще о двух пострадавших.

Как сообщают «Невские новости», оба инцидента произошли в понедельник, 13 декабря. Первый случай случился около 17:30 на проспекте Энгельса. Льдина обрушилась с кровли торгового центра «Озерки» на 57-летнюю женщину. Пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей теменной области.

Второй потерпевшей стала 41-летняя женщина. Около 20:35 она шла по тротуару вдоль дома №69 по Невскому проспекту, когда на нее упала сосулька. От удара петербурженка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

Травмы у пострадавших не серьезные, после оказания медицинской помощи их отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последние несколько дней от падения наледи пострадали три человека. На набережной реки Мойки сосулька разбила голову женщине, а на 3-й Советской улице от упавшей глыбы льда пострадал пожилой мужчина. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Также на Петроградской стороне из-за упавшей сосульки пострадал 10-летний мальчик.