Житель Петергофа нацарапал несколько букв на двери соседа и попал в полицию

В Петергофе росгвардейцы задержали хулигана, который напильником повредил чужое имущество.

В среду, 15 декабря, в правоохранительные органы обратился житель дома на Озерной улицк с заявлением о том, что сосед, с которым у него ранее сложились неприязненные отношения, напильником повредил лакокрасочное покрытие входной двери в его квартиру.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ РФ по городу, прибывшие стражи порядка задержали на месте правонарушителя, который нацарапал на двери несколько латинских букв.

Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодые люди напали на велосипедиста и повредили припаркованные машины на Чудновского. Ущерб от действий неадекватных горожан понесли две машины. Через некоторое время к месту происшествия был вызван наряд полиции.